Перевести недоступные госуслуги в электронный формат поручили ряду госорганов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства поручил в трехмесячный срок перевести в электронный формат пока недоступные в таком виде госуслуги, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании глава кабмина Алихан Смаилов напомнил, что в стране за год почти в два раза увеличилось количество оказываемых государственных услуг, 66% услуг оказывается населению через обычный смартфон, в цифровом виде уже доступны 18 документов.

По словам премьер-министра, многие электронные услуги и интеграция баз исключают физическое обращение граждан и данную работу надо продолжить.

Он добавил, что в стране активно развиваются электронные банковские услуги, в приложениях для удобства граждан есть сервисы госуслуг.

Также необходимо уделять внимание участившимся случаям мошенничества и усилить защиту клиентов банка. В целом важно активизировать работу по развитию отечественной IT-отрасли. Мы всегда будем оказывать поддержку внедрению инновационных решений, особенно в сфере оказания электронных услуг населению. Премьер-министр Алихан Смаилов

Согласно данным премьера, в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве высшего образования и науки, Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, Министерстве здравоохранения и Министерстве обороны имеются услуги, которые недоступны в электронном формате.

Отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел. Поручаю МЦИРИАП совместно с данными госорганами в трехмесячный срок перевести недоступные госуслуги в электронный формат. Алихан Смаилов

Также премьер-министр добавил, что важно масштабировать использование уже реализованных цифровых документов, увеличить их количество и юридическое признание всеми госорганами.