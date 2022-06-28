Приметы на 28 июня 2022 года: что можно делать, а что нельзя

Православные христиане в этот день почитают память мученика Вита. 28 июня в народе называют Днем Фита и говорят, что после него нельзя сеять. Какие еще народные приметы несет в себе этот день, сообщает Zakon.kz.

Православная церковь сегодня вспоминает мученика Вита Римского, сына сицилийского сенатора-язычника.

На Руси, Вита стали называть Фитом. Он является покровителем скота и зерновых культур.

По старым народным верованиям, считалось, что «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».

Также в этот день не следует отпускать скот пастись на луга, чтобы травоядные не наелись хлебных побегов и не заболели.

Не ругаться возле открытых водоемов

Одно из суеверий гласит, что если подойти 28 июня к воде (пруд, озеро), то можно лишиться дара речи. Поэтому не рекомендуется в этот день разговаривать у воды и особенно ругаться.

Девушкам, которые хотели выйти замуж, было запрещено гадать на будущего мужа. Считалось, что встреча с будущим избранником отложится еще на несколько лет.

Не выкидывать остатки еды после приема пищи

Остатки еды после трапезы рекомендовалось отдать животным. Если пренебречь данным предостережением, считалось, что человека будут ждать лишения и невзгоды, денежные хлопоты.

Погодные приметы на 28 июня: