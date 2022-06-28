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Нил Мэгни дал первый комментарий после поражения от Шавката Рахмонова

UFC Первые фразы Нила Фото: Instagram/neil_magny170
Американский файтер UFC Нил Мэгни, выступающий в полусреднем весе, высказал свое мнение о досрочном поражении от непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова, бой с которым состоялся 26 июня на турнире UFC Vegas 57, сообщает Zakon.kz.

Напомним, Шавкат Рахмонов в бою UFC Vegas 57 победил Нила Мэгни за три секунды до завершения второго раунда. Эта победа стала для казахстанца четвертой в ведущем промоушене мира, а всего у него 16 досрочных выигрышей в смешанных единоборствах.

Я люблю этот спорт! Взлеты, падения и все, что между, – написал пост американец на своей странице в Instagram.

После победы над Нилом Мэгни Рахмонов планирует провести бои с Ником Диазом, Стивеном Томпсоном и Хорхе Масвидалем.

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