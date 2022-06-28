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В Казахстане хотят отменить запрет на вывоз легированной и нержавеющей стали

хотят отменить запрет на вывоз легированной и нержавеющий стали Фото: pixabay
МИИР РК подготовило изменения в приказ от 21 апреля 2022 года, которым введен шестимесячный запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, в министерство обратились ломозаготавливающие предприятия с просьбой исключить из запрета на вывоз из страны легированную и нержавеющую сталь.

Это связано с тем, что легированная и нержавеющая сталь отечественными металлургическими предприятиями не перерабатывается и не востребована во внутреннем рынке, в связи чем и подготовлены изменения в приказ в части снятия ограничения ее экспорта автомобильным транспортом.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 12 июля.

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