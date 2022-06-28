Новак Джокович установил уникальный рекорд

Шестикратный чемпион Wimbledon серб Новак Джокович выиграл в Лондоне 80-й матч. Он стал первым теннисистом в истории, который побеждал минимум в 80 встречах на каждом из турниров «Большого шлема», сообщает Zakon.kz.

Данного успеха Новак Джокович добился 27 июня, когда обыграл Сун Ву Квона из Южной Кореи в первом круге Уимблдона – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Также стоит отметить, что на открытом чемпионате Англии сербский теннисист не проигрывает с 2017 года.

Теннис дал мне все, многим ему обязан, до сих пор люблю его всем сердцем, мотивирован не меньше остальных. Я уже не молодой парень, но любовь и страсть к теннису все еще горит во мне. Я всегда стараюсь показывать свой лучший теннис на турнирах «Большого шлема». Теперь у меня по 80 побед на каждом «Шлеме», давайте дойдем до 100! Новак Джокович

Беспроигрышную серию Джоковича постарается остановить представитель Австралии Танаси Коккинакис, который стал соперником третьей ракетки мира по второму кругу английского первенства.

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