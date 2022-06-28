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Снять залог с имущества в Казахстане можно за пять минут

залог имущество Казахстан Фото: pixabay
Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с «Отбасы банк» внедрила проект по снятию залога с имущества при помощи технологии Blockchain.

Часто при получении кредита в банке казахстанцы берут его под залог своего имущества. После того, как кредит погашается, обязательно нужно снять право залога.

Раньше данная услуга оказывалась только офлайн в ЦОНах. Клиент сначала брал справки в банке, а затем обращался в Центры обслуживания населения. Срок оказания услуги составлял три рабочих дня.

Сейчас благодаря проекту процесс упрощен – больше не нужно собирать документы и относить их в ЦОН. Все делается онлайн, а право залога снимается за пять минут!

Отметим, что услуга по прекращению залога на имущество – одна из самых популярных среди казахстанцев. За пять месяцев было снято 126 523 залога БВУ.

В ближайшее время воспользоваться услугой смогут и клиенты других банков.

Добавим, что это не первый совместный проект Госкорпорации с БВУ и применением технологии Blockchain.

Осенью 2021 года была запущена «Цифровая ипотека», а в начале июня 2022 года появилась возможность оформить арендное жилье онлайн.

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Анастасия Московчук
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