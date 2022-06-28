Народные приметы на июль 2022 года: когда нельзя давать деньги в долг
6 июля
В этот день отмечается память святой мученицы Агриппины. Этот праздник у славянских народов ассоциировался с любимым летним времяпрепровождением — купанием. В этот день обязательно мылись и парились в банях веником из папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика и полыни, мяты пахучей.
Чтобы куры лучше неслись, хозяйки варили все оказавшиеся в доме яйца. Еще в этот день готовили особенный завтрак — кашу, которую после раздавали нищим. Кроме того, считалось, что такая каша, приготовленная 6 июля, полезна для женского здоровья. Чтобы уберечь свой дом от всякой нечисти, на порог и подоконники клали крапиву.
Люди верили, что:
репу посадить на Купальницу — к хорошему урожаю;
если муравьи бегут к своим норкам — жди грозы с ветром;
соловьиных песен не слышно — ячмень пора собирать;
на Аграфену пошел дождь, через пять дней жди солнца;
солнце пошло на убыль, а летний день — на жару.
7 июля
Народный праздник Иван Купала посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. В народе верили, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в ночь на 7 июля. Знающие и опытные люди ни за что не пропускали Ивановой ночи и собирали целебные коренья и травы на весь год.
В этот день было принято обливать грязной водой всякого встречного. Считалось, чем чаще человек бежит купаться, тем чище будет его душа. Делать это было нужно на заре: тогда купание обладало целебной силой. Также гадали на желание. Ровно в полночь шли к реке, произносили желание и бросали камень в воду. Образовалось четное число кругов – сбудется, нечетное – нет.
В день Ивана Купалы запрещено купаться в реках и озерах детям, беременным женщинам и пожилым людям. Нельзя ничего продавать и давать в долг, так как вместе с вещью из дома уйдут счастье и благополучие. Запрещено поднимать с земли деньги (к нищете), украшения (к расставанию) и кошелек (к большим тратам).
Не рекомендуется есть в одиночестве, и обязательно нужно приготовить угощение для бедных и странников. Также нельзя грустить — иначе тоска будет еще долго преследовать. Запрещено срезать цветы для гаданий. Старики советовали их ломать — тогда в дом придет радость, а гадание будет правдивым.
7 июля также отмечают рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — один из великих христианских праздников. В этот день нельзя выполнять тяжелую физическую работу, злиться, ругаться.
Запрещается отдавать, продавать, одалживать что-то из дома, подбирать найденные на дороге монеты или купюры – это может привести к бедности. Кроме того, нельзя обижать и бить домашних животных. Если ударить скотину, то она может не дать молока и не принести приплод.
Люди верили, что в этот день:
дождливый день – к хорошему урожаю;
звездная ночь – к урожаю грибов осенью;
увидеть змею – к разочарованию и неприятностям;
девушка, которая в этот день с утра умоется росой, надолго сохранит молодость и красоту;
пение сверчка в праздничную ночь предвещает хорошие новости.
8 и 9 июля
Люди верили, что:
если 8 июля стоит жара, то и последующие сорок дней будут жаркими;
сон с 7 на 8 июля вещий. Велика вероятность исполнения снов для именинников, но рассказывать, что вам приснилось, нельзя никому. Правда, сновидение, увиденное днем 8 июля, исполнится аж через семь лет.
9 июля проходит празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери — одной из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. В это время начинали отсчитывать жаркие дни, говоря о том, что в течение 40 дней будет стоять очень жаркая погода. После этого начнется осень.
11 июля
До 11 июля в этом году продлится Петров пост – один из важных и почитаемых летом. Режим питания, прописанный в нем, не строгий: разрешено есть рыбу, но только не в среду и пятницу (в эти дни можно употреблять только постную пищу).
Люди верили, что в Петровский пост нельзя:
брать кредиты и занимать деньги;
венчаться и играть свадьбу;
работать после захода солнца;
шить, вязать, рукодельничать;
состригать волосы;
проявлять негативные эмоции.
27 июля
Люди верили, что:
нельзя лениться – нужно заниматься делами, которые направлены на благо окружающих. Тогда удача будет вам сопутствовать;
нельзя выбрасывать остатки еды со стола. Чтобы не лишиться финансовой удачи, нужно отдать остатки еды животным;
нельзя давать деньги в долг, вместе с ними может уйти счастье.
28 июля
В древние времена в этот день поминали равноапостольного князя Владимира. В этот день нельзя жать хлеб (это считается грехом). Нельзя также ходить в поле, чтобы не повстречать призрака, ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла. Запрещено заниматься физической работой. Лучше воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем.
Люди примечали послания природы и считали, что:
липа пожелтела — осень будет ранней;
дождь с утра — к солнечному дню;
радуги после дождя не видно — впереди много ясных дней;
туман вечером — к дождю;
громкий гром или ветер с востока — будет дождь;
если вечером будет туман, то завтра пойдет дождь;
кузнечики громко стрекочут — к жаре.
31 июля
По погоде в этот день определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой. Не рекомендовалось в этот день выходить на улицу после заката солнца. Хозяйки не подметали пол. Если отвергнуть этот запрет, можно вымести из дома благополучие и здоровье. Не разрешалось брать в долг и отдавать деньги – это могло привести к большим финансовым проблемам в ближайшем будущем.
Люди верили, что:
если день жаркий, то в декабре будет холодно;
если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет;
еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января;
глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню;
гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню;
если гром беспрерывен, то будет град.