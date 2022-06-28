Народные приметы на июль 2022 года: когда нельзя давать деньги в долг

Несмотря на развитие науки и техники, люди до сих пор охотно верят в народные приметы. В июле есть даты, когда ни при каких обстоятельствах лучше не занимать деньги, передает Zakon.kz.

6 июля

В этот день отмечается память святой мученицы Агриппины. Этот праздник у славянских народов ассоциировался с любимым летним времяпрепровождением — купанием. В этот день обязательно мылись и парились в банях веником из папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика и полыни, мяты пахучей.

Чтобы куры лучше неслись, хозяйки варили все оказавшиеся в доме яйца. Еще в этот день готовили особенный завтрак — кашу, которую после раздавали нищим. Кроме того, считалось, что такая каша, приготовленная 6 июля, полезна для женского здоровья. Чтобы уберечь свой дом от всякой нечисти, на порог и подоконники клали крапиву.

Люди верили, что:

репу посадить на Купальницу — к хорошему урожаю;

если муравьи бегут к своим норкам — жди грозы с ветром;

соловьиных песен не слышно — ячмень пора собирать;

на Аграфену пошел дождь, через пять дней жди солнца;

солнце пошло на убыль, а летний день — на жару.

7 июля

Народный праздник Иван Купала посвящен летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. В народе верили, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в ночь на 7 июля. Знающие и опытные люди ни за что не пропускали Ивановой ночи и собирали целебные коренья и травы на весь год.

В этот день было принято обливать грязной водой всякого встречного. Считалось, чем чаще человек бежит купаться, тем чище будет его душа. Делать это было нужно на заре: тогда купание обладало целебной силой. Также гадали на желание. Ровно в полночь шли к реке, произносили желание и бросали камень в воду. Образовалось четное число кругов – сбудется, нечетное – нет.

В день Ивана Купалы запрещено купаться в реках и озерах детям, беременным женщинам и пожилым людям. Нельзя ничего продавать и давать в долг, так как вместе с вещью из дома уйдут счастье и благополучие. Запрещено поднимать с земли деньги (к нищете), украшения (к расставанию) и кошелек (к большим тратам).

Не рекомендуется есть в одиночестве, и обязательно нужно приготовить угощение для бедных и странников. Также нельзя грустить — иначе тоска будет еще долго преследовать. Запрещено срезать цветы для гаданий. Старики советовали их ломать — тогда в дом придет радость, а гадание будет правдивым.

7 июля также отмечают рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — один из великих христианских праздников. В этот день нельзя выполнять тяжелую физическую работу, злиться, ругаться.

Запрещается отдавать, продавать, одалживать что-то из дома, подбирать найденные на дороге монеты или купюры – это может привести к бедности. Кроме того, нельзя обижать и бить домашних животных. Если ударить скотину, то она может не дать молока и не принести приплод.

Люди верили, что в этот день:

дождливый день – к хорошему урожаю;

звездная ночь – к урожаю грибов осенью;

увидеть змею – к разочарованию и неприятностям;

девушка, которая в этот день с утра умоется росой, надолго сохранит молодость и красоту;

пение сверчка в праздничную ночь предвещает хорошие новости.

8 и 9 июля

Люди верили, что:

если 8 июля стоит жара, то и последующие сорок дней будут жаркими;

сон с 7 на 8 июля вещий. Велика вероятность исполнения снов для именинников, но рассказывать, что вам приснилось, нельзя никому. Правда, сновидение, увиденное днем 8 июля, исполнится аж через семь лет.

9 июля проходит празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери — одной из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. В это время начинали отсчитывать жаркие дни, говоря о том, что в течение 40 дней будет стоять очень жаркая погода. После этого начнется осень.

11 июля

До 11 июля в этом году продлится Петров пост – один из важных и почитаемых летом. Режим питания, прописанный в нем, не строгий: разрешено есть рыбу, но только не в среду и пятницу (в эти дни можно употреблять только постную пищу).

Люди верили, что в Петровский пост нельзя:

брать кредиты и занимать деньги;

венчаться и играть свадьбу;

работать после захода солнца;

шить, вязать, рукодельничать;

состригать волосы;

проявлять негативные эмоции.

27 июля

Люди верили, что:

нельзя лениться – нужно заниматься делами, которые направлены на благо окружающих. Тогда удача будет вам сопутствовать;

нельзя выбрасывать остатки еды со стола. Чтобы не лишиться финансовой удачи, нужно отдать остатки еды животным;

нельзя давать деньги в долг, вместе с ними может уйти счастье.

28 июля

В древние времена в этот день поминали равноапостольного князя Владимира. В этот день нельзя жать хлеб (это считается грехом). Нельзя также ходить в поле, чтобы не повстречать призрака, ругаться, ссориться, сквернословить и желать другим зла. Запрещено заниматься физической работой. Лучше воздержаться от переедания и злоупотребления алкоголем.

Люди примечали послания природы и считали, что:

липа пожелтела — осень будет ранней;

дождь с утра — к солнечному дню;

радуги после дождя не видно — впереди много ясных дней;

туман вечером — к дождю;

громкий гром или ветер с востока — будет дождь;

если вечером будет туман, то завтра пойдет дождь;

кузнечики громко стрекочут — к жаре.

31 июля

По погоде в этот день определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой. Не рекомендовалось в этот день выходить на улицу после заката солнца. Хозяйки не подметали пол. Если отвергнуть этот запрет, можно вымести из дома благополучие и здоровье. Не разрешалось брать в долг и отдавать деньги – это могло привести к большим финансовым проблемам в ближайшем будущем.

Люди верили, что: