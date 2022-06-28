Топ-10 стран мира по численности населения

В каких странах проживает наибольшее количество людей, и на территории каких государств умещается почти треть всего населения планеты – в материале Zakon.kz.

Число людей, живущих на планете Земля, регулярно меняется. На неравномерное распределение населения влияют разные факторы: природные условия, качество жизни, рождаемость, меры финансовой и социальной поддержки населения и другое. Власти государств пытаются контролировать численность жителей, регулируя демографическую политику.

В основном, люди проживают в Северном (90%) и Восточном (85%) полушариях планеты.

Индия

Население: 1 430 756 000 человек;

Столица: Нью-Дели;

Государственные языки: хинди и английский;

Валюта: индийская рупия.

Туристов, посещающих впервые Дели, Мумбаи, Калькутту и другие города-миллионники, удивляют переполненные людьми улицы. В городах наблюдается повсеместная теснота, на дорогах – отсутствие соблюдения правил безопасности и антисанитария. Кроме того, гостей страны озадачивает совмещение полуразрушенных домов городских трущоб по соседству с небоскребами и старинными архитектурными шедеврами.

Но, несмотря на видимые недостатки небогатой страны, ежегодный поток туристов не уменьшается и составляет порядка 10 млн туристов.

Гостей притягивают в страну известные во всем мире достопримечательности: музей-мавзолей Тадж-Махал, Каджурахо с храмами, украшенными эротическими скульптурами, Форт Агры, пещерные храмы Аджанты, дворец Махараджи, а многих привлекают живописные индийские пляжи и бухты.

Китай

Население: 1 422 438 000 человек;

Столица: Пекин;

Официальный язык: китайский путунхуа;

Валюта: китайский юань.

Территория Китайской народной республики расположена там, где находятся самые крупные мегаполисы в мире: Чунцин (более 30 млн жителей), Шанхай и Пекин (свыше 20 млн).

Китайская цивилизация может похвастаться почтенным возрастом, который составляет около 5 тыс. лет. На протяжении этого периода правящие династии сменяли друг друга, оставляя после себя богатое культурное наследие и сохранившиеся до наших дней архитектурные достопримечательности.

Фото: pixabay

Все это манит тысячи туристов в Поднебесную Империю, где можно посетить следующие уникальные места:

Великую Китайскую стену протяженностью 8 851 км;

Запретный город с тысячами зданий разных эпох;

главную площадь столицы – Таньаньмэнь;

город Ченду (провинция Сычуань), где разводят в питомниках гигантских панд;

экстремальный аттракцион из стекла, расположенный на высоте более 1 400 м) – «Тропу веры», и многое другое.

Кроме того, Китай занимает лидирующие позиции не только по количеству проживающих в нем людей, но и входит в тройку самых крупных по площади стран, уступая только России (1 место) и Канаде (2 место).

США

Население: 336 023 460 человек;

Столица: Вашингтон;

Язык: английский; в ряде штатов – испанский, французский, гавайский;

Валюта: американский доллар.

Соединенные штаты Америки – замыкают тройку самых населенных стран. Государство является четвертым по площади, а его штаты занимают значительную часть материка Северная Америка и нескольких десятков островов (Гавайские и прилегающие к Аляске).

Америка вносит огромный вклад в мировую культуру, науку и международные отношения, являясь одной из самых влиятельных держав.

Огромное развитие получила и туристская сфера. Туристы стремятся увидеть Башню Свободы (седьмой по высоте небоскреб в мире), падающие с 50-метровой высоты каскады воды Ниагарского водопада, и просто насладиться природой, памятниками архитектуры, отдохнуть на пляжах Майами и Гавайев, покататься на снежных склонах Скалистых гор. Влекут сюда посетителей шумный Лас-Вегас и один из глубочайших каньонов в мире — Большой Каньон.

Индонезия

Население: 280 488 501 человек;

Столица: Джакарта;

Официальный язык: индонезийский;

Валюта: индонезийская рупия.

Представляет собой расположенная по обе стороны от экватора страна Юго-Восточной Азии, относящаяся к крупнейшим островным государствам, так как занимает значительную часть Малайского архипелага и Новой Гвинеи.

Влечет в республику путешественников самобытная культура, благоприятный климат, первозданные ландшафты с нетронутой цивилизацией тропические леса, уникальные флора и фауна, а также величественные вулканы. Кроме того, это идеальное место для пляжного отдыха, благодаря чистейшим побережьям Тихого и Индийского океанов, с голубыми лагунами.

Фото: pixabay

Острова-курорты Индонезии – Бали, Ломбок, Комодо, Суматра, Ява – славятся отличными пляжами.

Примечательно, что Индонезия – единственное место на планете, позволяющее в естественных условиях существовать человекообразным обезьянам – орангутанам.

Пакистан

Население: 227 575 988 человек;

Столица: Исламабад;

Государственные языки: английский и урду;

Валюта: пакистанская рупия.

Исламская Республика Пакистан расположена на севере Южной Азии, в прошлом была частью колонии Британская Индия. Лишь в середине 20 в. обрела свою независимость, став самостоятельным государством.

Тем не менее, история земель, занимаемых молодым государством, берет свое начало в 3 тысячелетии до н.э., поэтому здесь можно найти множество сохранившихся с разных времен архитектурных объектов: остатки древнего города Мохенджо-Даро, построенный в пустыне форт Деравар, Лахорскую крепость и др.

Берега южно-азиатской страны омываются Аравийским морем, поэтому и воздух, и климат прибрежных районов привлекает любителей лечебно-оздоровительного туризма.

Бразилия

Население: 217 555 960 человек;

Официальный язык: бразильский вариант португальского;

Валюта: бразильский реал.

Самое большое по площади и населению государство в Южной Америке. Занимает восточную и центральную части материка. Несмотря на большую численность населения, здесь достаточно пространства для всех – страна занимает пятое место в мире по площади (8,5 млн кв. км).

Бразилия очень заманчива для туристов. Живописные пляжи, дождевые амазонские джунгли, комплекс величественных водопадов Игуасу и другие природные достопримечательности каждый год привлекают более 5 млн путешественников.

Фото: pixabay

А в конце февраля улицы Рио-де-Жанейро наполняются участниками известного на весь мир карнавала, одетыми в яркие костюмы и танцующими самбу под звуки барабанных ритмов. Город кипит днем и ночью, попадая в водоворот красок, музыки и веселья.

Нигерия

Население: 216 826 390 человек;

Столица: Абуджа;

Официальный язык: английский;

Валюта: нигерийская найра.

Нигерия является самым густонаселенным государством в Африке. Причем его занимаемая площадь не так уж велика – около 923 тысячи кв. км, большая часть которой покрыта тропическими лесами и саваннами. Деревья достигают высоты до 45 метров.

Несмотря на то, что основу экономики страны составляет добыча нефти, Нигерия остается одной из беднейших государств.

Больше половины населения - безграмотны и сталкиваются со сложностями трудоустройства. Примечательно, что в стране существует специальный праздник, отмечаемый 8 сентября — День грамотности.

Бангладеш

Население: 179 459 830 человек;

Столица: Дакка;

Язык: бенгальский;

Валюта: бангладешская така.

Государство занимает восьмое место по численности населения в мире. Жители вынуждены ютиться на территории всего в 148 тыс. кв. км (по занимаемой площади страна находится на 95 строчке).

Бангладеш – субэкваториальная страна с большим количеством осадков и средней годовалой температурой 28°С. Климатические условия сформировали богатейшую флору и фауну, которая поражает своим разнообразием видов.

Бангладеш относительно недавно получил статус независимой республики – в 1988 г. Ранее земли находились под властью британских колонизаторов. В этой связи южноазиатская страна только начинает делать первые шаги на пути развития туристического бизнеса, привлекая путешественников низкими ценами, сохранившимся культурным наследием (храмами, мечетями и музеями) и природными объектами (самые большие мангровые леса, густые джунгли).

В южной части, на побережье, находится огромный мангровый лес Сундарбан, часть которого относится к Восточной Индии. Эта область является родиной бенгальских тигров. Национальный парк является приютом для множества видов птиц и животных.

Россия

Население: 147 190 000 человек;

Столица: Москва;

Язык: русский и 37 языков в республиках;

Валюта: российский рубль.

Российская Федерация является самым крупным государством в мире и занимает восьмую часть суши. Ее площадь превышает 17 млн кв. км. Благодаря таким масштабам, страна может похвастаться разнообразием природных зон (арктические пустыни, тундра, тайга, степи и другое).

Гостей и туристов Россия может удивить наличием на территории государства 11 часовых поясов, при этом самое большое расхождение с Москвой по времени равно девятью часам.

Богатейшая история страны поражает количеством сохранившихся архитектурных памятников и культурных объектов, расположенных по всей ее обширной территории. Крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) наряду с культурной программой, знакомством с традициями и природными достопримечательностями предлагают туристам обилие современных развлекательных и научных центров, аквапарков и торговых комплексов.

Фото: pixabay

Мексика

Население: 128 649 565 человек;

Столица: Мехико;

Язык: испанский; дополнительно к основному правительством признаются 67 коренных языков;

Валюта: мексиканское песо.

Мексиканцы предпочитают жить в мегаполисах, но в отдаленных от городов местах сохранились глухие деревни с отсутствием признаков цивилизации. В столице проживает 9 миллионов, а в пределах агломерации 22.

Страна необычайно колоритна. Здесь сплетены между собой испанская, карибская и индейская культуры. В памяти туристов надолго остаются особенные праздники (например, День Мертвых) и специфичная кухня. Золотистые пляжи манят любителей моря и солнца, которые выбирают Акапулько.

Туристический центр на тихоокеанском побережье Мексики привлекает путешественников тенистыми пальмами и шумными развлечениями. Любители экскурсионного отдыха направляются в туры по другим городам или к природным и архитектурным объектам, например к пирамидам в Чичен-Ица, свидетельствующим о существовании древней цивилизации майя.

Данные по количеству населения в странах приведены на 2021-2022 годы.