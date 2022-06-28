Уимблдон: последние результаты и главные события дня

В понедельник, 27 июня, в Лондоне стартовали матчи основной сетки Уимблдона, одного из четырех турниров «Большого шлема».

Главный фаворит соревнований, серб Новак Джокович, не оставил ни единого шанса сопернику из Южной Кореи, Квону Сун-Ву, завершив матч в четырех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

38-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, одержал уверенную победу в матче против венгра Мартона Фучовича. Александр совершил 16 подач на вылет и показал 100% сохраненных брейк-поинтов, не отдав сопернику ни одного сета. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Вторник обещает порадовать поклонников тенниса не менее зрелищными противостояниями.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин встретится лицом к лицу с Дженсоном Бруксби, США. Для Кукушкина это будет 10-й старт в основном составе Уимблдона.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.95, П2 – 1.40

Одним из самых ожидаемых матчей дня станет встреча 1-й ракетки мира Иги Швентек и Яны Фетт.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.02, П2 – 14.00

В женской сетке Уимблдона выступят две казахстанки.

Соперницей Юлии Путинцевой станет 37-я ракетка мира, француженка Ализе Корне.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.71, П2 – 2.14

23-летняя Елена Рыбакина поборется за выход во второй круг с американской теннисисткой Коко Вандевеге.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 3.70, П2 – 1.28

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