Мужчина сгорел в Toyota Camry после ДТП на трассе в Павлодарской области

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области на трассе столкнулись Toyota Camry и КамАЗ, после чего легковой автомобиль сгорел. Один пассажир погиб на месте, водитель и второй пассажир доставлены в больницу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, авария произошла около 01:40 на 25-м км автодороги Павлодар – Кызылорда. 35-летний водитель автомашины Toyota Camry совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной КамАЗ под управлением 55-летнего водителя. От удара произошло возгорание автомашины Toyota. Пресс-служба ДП Павлодарской области По данным ведомства, в результате ДТП 36-летний пассажир Toyota скончался на месте. 35-летний водитель Toyota и 23-летний пассажир госпитализированы в больницу Павлодара. Пресс-служба ДП Павлодарской области По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК, назначены экспертизы. В областном ДЧС уточнили, что перевернувшийся на крышу после столкновения Camry сгорел полностью. В автомобиле Toyota был обнаружен обгоревший труп (личность устанавливается), двоих мужчин, пострадавших при ДТП, госпитализировали в больницу. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области Пожар был ликвидирован в 02:44. На место выезжали четыре сотрудника и две единицы техники ДЧС области, а также трассовый медико-спасательный пункт «Калкаман». Читайте также КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных лекарств Малыш выпал из окна в Семее – он скончался Лжедальнобойщик обманул несколько фирм в Жамбылской и Алматинской областях

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