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Мужчина сгорел в Toyota Camry после ДТП на трассе в Павлодарской области

Павлодарская область, трасса, машина, дтп, пожар, тело, ДП Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодарской области на трассе столкнулись Toyota Camry и КамАЗ, после чего легковой автомобиль сгорел. Один пассажир погиб на месте, водитель и второй пассажир доставлены в больницу, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, авария произошла около 01:40 на 25-м км автодороги Павлодар – Кызылорда.

35-летний водитель автомашины Toyota Camry совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной КамАЗ под управлением 55-летнего водителя. От удара произошло возгорание автомашины Toyota.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данным ведомства, в результате ДТП 36-летний пассажир Toyota скончался на месте.

35-летний водитель Toyota и 23-летний пассажир госпитализированы в больницу Павлодара.Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК, назначены экспертизы.

В областном ДЧС уточнили, что перевернувшийся на крышу после столкновения Camry сгорел полностью.

В автомобиле Toyota был обнаружен обгоревший труп (личность устанавливается), двоих мужчин, пострадавших при ДТП, госпитализировали в больницу.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар был ликвидирован в 02:44. На место выезжали четыре сотрудника и две единицы техники ДЧС области, а также трассовый медико-спасательный пункт «Калкаман».

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