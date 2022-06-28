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Шавкат Рахмонов вошел в Топ-10 лучших бойцов мира

UFC Взлет в Рейтинге Фото: ВКонтакте/ufc
По обновленному рейтингу UFC в полусреднем весе казахстанский файтер Шавкат Рахмонов поднялся с 15-го на 10-е место. Это достижение стало возможным благодаря победе казахстанца над американцем Нилом Мэгни в турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

UFC обновила рейтинги ведущих бойцов мира на своем официальном сайте. В полусреднем весе непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (16:0) после доминирующей победы над Нилом Магни (26:9) вошел в Топ-10 рейтинга дивизиона.

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Непобежденный Номад продлил свою победную серию в UFC до четырех боев подряд. А чемпионом и лучшим в полусреднем весе является американец нигерийского происхождения Камару Усман.

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