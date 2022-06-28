Двое студентов попались на фасовке «синтетики» в Шымкенте

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

В Шымкенте задержали двух парней, которые прятали в раскопанной яме под кустами наркотики. При проверке в карманах у них найдено шесть обмотанных скотчем пакетиков с 168 свертками с синтетическими наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что такие пакеты с расфасованными наркотическими средствами задержанные оставляли в тайниках для закладчиков. При обыске в арендованной квартире у подозреваемых полицейские изъяли 52 полиэтиленовых пакетика с таблетками экстази, порошкообразным мефедроном, гашишем в комкообразном виде. Пресс-служба ДП Шымкента Кроме того, в квартире найдены весы, термоусадочные трубки, изоленты и скотчи для расфасовки наркотиков. Фото: пресс-служба ДП Шымкента Общий вес изъятой «синтетики» составил более 300 грамм. Следствием установлено, что подозреваемые реализовывали наркотики не только на территории Шымкента, но и в Туркестанской области. По данному факту в настоящее время полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств». Согласно законодательству, совершение данного преступления наказывается лишением свободы. Читайте также Спецоперация Антикора — задержан представитель криминальной группировки

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