Топ-10 приложений для чтения книг на смартфоне

В мире продолжается «борьба» между последователями чтения бумажных книг и их электронных версий. Zakon.kz расскажет о самых популярных приложениях для чтения книг на смартфонах, работающих на Android.

ReadEra

Цена: бесплатно.

Из удобств данного приложения можно выделить автоматический поиск книг. Функция активируется при каждом запуске приложения, поэтому пользователю не нужно самому искать скачанную книгу – библиотека на базе загруженных на смартфон или планшет книг формируется автоматически.

Поддерживаемые форматы: FB2, PDF, EPUB, DOC, DOCX, RTF, DJVU, Kindle (MOBI, AZW3), TXT, ODT и CHM. Книги можно добавить в избранное, упорядочить по названию, дате открытия и так далее. Есть возможность создавать свои тематические подборки.

При работе с некоторыми форматами предлагается изменить тип и размер шрифта, настроить переносы или межстрочные интервалы. Тем, кто работает над докладом, понравится функция двух окон на одном экране.

FullReader

Цена: бесплатно.

Приложение поддерживает 15 различных форматов книг, в том числе MP3 (аудиокниги). Перед началом работы нужно добавить книги в библиотеку приложения. Для этого в открывшемся окне необходимо выбрать расширение файлов, которые вы ищете, и запустить сканирование.

Интерфейс приложения FullReader простой для понимания, пользователь может выбрать анимацию листов и текстуру фона страниц, изменить тип, размер и цвет шрифта, настроить отступы и тап-зону на свой вкус.

AIReader

Цена: бесплатно.

Приложение для чтения книг AlReader имеет давнюю историю. Отличительная черта программы для чтения – огромное количество пользовательских настроек. В AIReader можно изменять тап-зоны, редактировать отклик на жесты, включить отображение часов под текстом, загрузить собственную текстуру для фона страниц и многое другое.

Приложение поддерживает такие форматы, как FB2, FB2.ZIP, FBZ, TXT, TXT.ZIP, частично EPUB (без DRM), HTML, DOCX, ODT, RTF, MOBI, PRC (PALMDOC), TCR.

Книги можно загружать в том числе из сетевых каталогов.

Epub Reader

Цена: бесплатно.

С этим приложением можно не только читать, но и слушать книги, причем не только через речевой сервис от Google.

Epub Reader поддерживает большое количество форматов: EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, TXT, RTF, AZW, DOC, DOCX, ODT. Также ему по силам открывать книги, запакованные в ZIP и RAR.

Интерфейс приложения позволяет пользователю подобрать приятный для него фон страницы, яркость, тип прокрутки страниц и так далее.

FBReader

Цена: бесплатно + платно.

Нужно ли платить: приложение бесплатное, но за небольшую сумму доступна версия Premium, с помощью которой можно использовать внешние переводчики, активировать функцию «чтение вслух» и читать электронные книги в форматах PDF, DJVU и CBR, CBZ.

Бесплатная версия FBReader поддерживает форматы FB2 (и FB2.ZIP), EPUB, KINDLE, RTF, HTML, TXT.

Книги можно скачивать прямо в приложении, зайдя в сетевой каталог, где будут доступны как бесплатные, так и платные библиотеки. Пользователю доступно всплывающее меню настроек, где можно установить фоновый цвет для страниц, ориентацию экрана и типы прокрутки, а также выбрать тип/размер шрифта, включить/выключить анимацию перелистывания страниц.

Eboox

Цена: бесплатно.

Интерфейс приложения Eboox максимально упрощен, размеры шрифта, поля и цвет страниц можно поменять за пару нажатий.

Имеется возможность читать книги из электронных библиотек и загруженные ранее на смартфон книги.

Eboox поддерживает форматы: FB2, EPUB, PDF, DOC, DOCX, MOBI, PRC, TXT, RTF, ODT, HTML, CBR, CBZ, а также ZIP- И RAR-архивы. Книги и весь прогресс чтения можно скопировать в облако, подключив приложение к Google Диску.

Bookmate

Цена: платно + бесплатно.

Для тех, кто готов заплатить за чтение электронных книг, создано приложение Bookmate. Для доступа к обширной библиотеке, состоящей из более чем полумиллиона книг, нужно внести плату за абонемент. Бесплатно доступна только мировая классическая литература.

Есть возможность подарить абонемент другу, а также видеть, что читают ваши друзья.

Moon+ Reader

Цена: бесплатно + платно.

В данном приложении можно подстроить интерфейс на свой вкус и лад. Пользователю на выбор предоставляются предустановленные темы, эффекты анимации перелистывания, тонкие настройки отображения, дневной и ночной режимы, возможность настройки действий с помощью касаний экрана, свайп-жесты.

Синхронизация через облако доступна только для платной версии.

Moon+ Reader поддерживает OPDS-каталоги, которые автоматически предлагают большой список литературы для чтения бесплатно.

eReader Prestigio

Цена: бесплатно + платно.

Программа для чтения электронных книг и PDF-файлов eReader поддерживает огромное количество форматов – FB2 (и FB2.ZIP), ePub (и ePub3 с видео и аудио поддержкой), PDF, DJVU, MOBI, PDF, HTML, DOC, RTF, TXT, а также аудиоформаты MP3, AAC, M4B и Чтение Книг Вслух (TTS).

Интерфейс будет доступен на 25 языках. Бесплатные книги собраны в отдельном разделе, есть настройки для чтения.

Wattpad

Цена: бесплатно.

Приложение позволяет читать бесплатно все, что есть в каталоге, а также читать книги, которые пишут сами пользователи Wattpad, причем прямо в процессе их создания.

Приложение позиционирует себя как площадка для встречи писателя и читателя, где они могут вести между собой диалог.