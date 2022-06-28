Самая красивая спортсменка Голландии будет получать зарплату в 500 тысяч евро
В испанской «Барселоне» Мартенс получала 250 тыс. евро в год, а на новом месте она будет зарабатывать вдвое больше, передает man-man.nl.
Помимо того, голландка получит доходы от спонсоров. Журнал FHM признал Лике Мартенс самой красивой спортсменкой Нидерландов 2021 года.
Фото: Instagram/liekemartens
Футболистка защищала цвета каталонского клуба на протяжении пяти лет, выиграв множество трофеев, среди которых — Кубок женской Лиги чемпионов.
В составе сборной Нидерландов Лике Мартенс стала чемпионкой Европы 2017 года, а на Чемпионате мира – 2019 дошла до финала.
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