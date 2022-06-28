Доллар подешевел еще почти на 5 тенге

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,05 тенге, поднявшись на 4,89 тенге, передает Zakon.kz.

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