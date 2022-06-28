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Доллар подешевел еще почти на 5 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,05 тенге, поднявшись на 4,89 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также немного понизился на 0,01 тенге и составил 8,64 тенге. Объем торгов 14,42 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро составляет 484 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 67,89 тенге (-1,51).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-459 тенге, евро – 482-489 тенге, рос. рубль – 7,3-7,8 тенге.

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Лариса Черненко
KASE
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