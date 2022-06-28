Объем мировых запасов нефти снизился в 2021 году

Почти не изменился объем мировых запасов нефти по итогам 2021 года. Показатель снизился лишь на 0,02% по сравнению с 2020 годом — до 1,545 трлн баррелей. Об этом говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК, передает Zakon.kz.

Первенство по объему доказанных запасов нефти по итогам 2021 года вновь за Венесуэлой. Так, показатель составил 303,468 млрд баррелей, продемонстрировав снижение, пишет 1prime.ru.

Саудовская Аравия осталась на втором месте, там доказанные запасы нефти незначительно выросли – до 261,6 млрд баррелей. Замыкает тройку лидеров по данному показателю Иран, где за год объем доказанных запасов черного золота сохранился на уровне 208,6 млрд баррелей.

Далее по объемам доказанных запасов следуют Ирак, ОАЭ и Кувейт. Россия — с 80 млрд баррелей — продолжает оставаться на седьмом месте, уровень доказанных запасов в стране за год не изменился. Замыкают десятку Ливия, США и Нигерия.

США из всех стран продемонстрировали в прошлом году самый большой прирост доказанных запасов нефти, увеличив их на 8,4%, до 38,832 млрд баррелей.

Общий объем мировой добычи сырой нефти в 2021 году вырос на 0,52 млн баррелей в сутки, или на 0,8% по сравнению с 2020 годом, — в среднем до 69,64 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в ОПЕК выросла год к году на 0,7 млн баррелей в сутки, или 2,7%, тогда как добыча в странах, не входящих в ОПЕК, слегка снизилась на 0,18 млн баррелей в сутки, или 0,4%, — отмечается в бюллетене.