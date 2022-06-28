Единый рынок аудиторских услуг планируют создать в ЕАЭС

Министерство финансов РК разработало проект закона «О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза», сообщает Zakon.kz.

Ратификация Соглашения об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС направлена на формирование единого рынка аудиторских услуг.

Соглашение регулирует отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов одного государства в другие государства ЕАЭС, а также определяет единые подходы к осуществлению и регулированию аудиторской деятельности в этих странах.

Документ также устанавливает требования к аудиторским организациям и предусматривает сдачу квалификационного экзамена для проверки теоретических знаний в области аудита и наличие опыта в этой сфере.

Соглашение было подписано 19 апреля 2022 года в Москве.

Проект закона будет внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.