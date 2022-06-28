Назначены два заместителя акима Улытауской области

По согласованию с Администрацией президента РК Аман Барикенов и Улантай Усенов назначены заместителями акима Улытауской области. Об этом сообщили в акимате Жезказгана, передает Zakon.kz.

Аман Барикенов будет координировать вопросы финансов и экономики.

Он родился в Жезказгане. Выпускник школы-лицея №7 им. К.И. Сатпаева. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Казахский гуманитарно-юридический университет, АО «Финансовая академия». Магистр экономических наук.

Трудовой путь начал в 2008 году экспертом департамента развития бухгалтерского учета, аудиторской деятельности и финансового контроля Министерства финансов РК. В разные годы занимал ответственные государственные должности в Министерстве финансов РК, в канцелярии премьер-министра РК.

С 2019 года до назначения на новую должность Барикенов был заведующим экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

Улантай Усенов будет координировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, энергетики, пассажирского транспорта, автомобильных дорог.

Он родился в Жанааркинском районе. Окончил Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году специалистом аппарата Жанааркинского районного маслихата, в разные годы трудился на ответственных государственных должностях в Жанааркинском, Абайском районах, Сатпаеве.

С 2018 года до назначения на новую должность Усенов был руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

Также сообщается, что Абзал Жайлыбаев назначен руководителем аппарата акима Улытауской области.

Он родился в поселке Атасу Жанааркинского района. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Магистр экономики и бизнеса.

Трудовой путь начал в 2004 году программистом в Налоговом комитете по Жанааркинскому району, в разные годы занимал различные государственные должности в аппарате акима и отделе финансов Жанааркинского района, а также в аппарате акима Карагандинской области.