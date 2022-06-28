Гроза, буря и пожарная опасность — штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Засуха будет в Жалагашском, Аральском, Шиелийском, Казалинском и Кармакшинском районах Кызылординской области, в Бейнеуском и Мангистауском районах Мангыстауской области, в Махамбетском, Жылыойском, Курмангазинском и Балыкшинском районах Атырауской области.
29 июня в Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют ветер северо-восточный, северный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
Ночью на севере, днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный утром и днем в центре, на севере, юге области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +44°C. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде ветер северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере, востоке Карагандинской области – гроза. Ветер западный, северо-западный днем на большей части области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Караганде днем – гроза. Ветер западный, северо-западный днем, 15-20 м/с.
На юге, в центре Улытауской области – гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жезказгане днем ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем в горных районах Алматинской области – гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35...+39°C.
В Конаеве днем сильная жара +36...+38°C.
В горных районах Жетысуской области – гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35...+39°C.
В Талдыкоргане ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с, сохраняется сильная жара +36...+38°C.
В районе Алакольских озер ветер северо-западный, 17-22 с/с, днем порывы 30 м/с.
На севере Туркестанской области – пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40...+41°C, на западе, в пустынных районах очень сильная жара +45°C. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте днем – сильная жара +41°C.
В Туркестане днем – очень сильная жара +45°C.
Днем на севере, востоке и в центре Атырауской области ветер северо-восточный, северный, 15-20 м/с.
В Атырау ветер северо-восточный днем, порывы 15-18 м/с.
На юге, востоке Мангистауской области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юге, западе, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +40°C.
В Актау ветер северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.
На севере, востоке Актюбинской области ветер северный, северо-восточный, порывы 15 м/с.