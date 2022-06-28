О поддержке детей по 4 направлениям рассказал аким Павлодарской области

О мерах по охране детства рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на пресс-конференции в СЦК. Он выделил четыре ключевых направления: социальная поддержка, реабилитация детей с особыми потребностями, развитие детского спорта и поддержка юных талантов.

В 1,8 раза, почти до 4 млрд тенге, увеличили финансирование бесплатного горячего питания в детсадах и школах. Сейчас более половины всех учащихся в области охвачены этой мерой поддержки. А с 1 мая во всех трех городах региона для всех школьников действует бесплатный проезд в общественном транспорте. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

Абылкаир Скаков рассказал, что в Павлодаре освободили три здания государственных органов под детские центры реабилитации. Это будут центры для детей с РАС, реабилитации и раннего вмешательства. Кроме того, запланированы реконструкция и оснащение областного реабилитационного центра.

В этом году мы строим семь крупных спортивных объектов, 13 мини-футбольных полей и 63 спортивные площадки, – остановился Абылкаир Скаков на развитии детского спорта. – И четвертое направление – это стимулирование детей в их стремлении к знаниям. Модернизируем почти 150 библиотек, организовали бесплатное посещение музеев для всех школьников, развиваем дебатное движение, создали непрерывную систему обучения информационным технологиям и продолжаем поощрение одаренных детей наградой «Тәуелсіздік ұланы».

Кроме того, в школах Павлодарской области ввели профессиональную ориентацию для учеников 7-11 классов.

На этой же пресс-конференции глава региона Абылкаир Скаков рассказал о результатах работы нового плана акимата, разработанного после январских событий вместе с жителями региона.