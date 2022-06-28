Уимблдон-2022 потерял на старте сразу нескольких главных фаворитов турнира

Открытый чемпионат Англии по теннису уже в самом его начале понес серьезные потери в лице нескольких участников, которые реально претендовали на титул в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Особенно огорчились фанаты итальянского теннисиста Маттео Берреттини. Финалист английского первенства 2021 года сошел с дистанции из-за COVID-19 перед матчем первого круга против Кристиана Гарина из Чили.

С разбитым сердцем объявляю, что не смогу выступить на Уимблдоне из-за положительного теста. У меня были симптомы гриппа, последние несколько дней был на самоизоляции. Несмотря на то, что симптомы не были серьезными, утром сдал еще один тест, чтобы не подвергать опасности моих коллег и других людей, имеющих отношение к турниру. У меня нет слов, чтобы описать то разочарование, которое испытываю. Моя мечта на этот год разбита, но я вернусь сильнее. Теннисист Маттео Берреттини

Итальянец перед Уимблдоном выиграл подряд два травяных турнира, в Штутгарте и Лондоне. Накануне начала английского турнира из-за COVID-19 с турнира снялся также хорват Марин Чилич.

Дальше первого круга открытого чемпионата Англии не прошел 10-я ракетка мира и прошлогодний полуфиналист Хурбер Хуркач из Польши. Он потерпел поражение от испанца Алехандро Давидович-Фокина. Поединок завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8) в пользу представителя Испании.

Постоянный партнер казахстанки Анны Данилиной по парному разряду, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, выигравшая два турнира в 2022 году, не смогла выйти во второй круг Уимблдона. Она уступила в матче первого круга Кае Юван из Словении — 4:6, 6:4, 2:6.

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