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Законодательство РК

40 килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Нур-Султана

Изъятие 40 кг в Нур-Султане Фото: pxhere
Сотрудники столичной полиции в рамках ОПМ «Қарасора» провели спецоперацию, сообщает Zakon.kz.

Задержан 37-летний подозреваемый. В его доме проведен обыск, в результате которого в машине, находящейся в гараже, найдены и изъяты два пакета с марихуаной общим весом 40 килограммов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297, ч. 2 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», что влечет наказание сроком до 12 лет лишения свободы. Полицейскими устанавливается канал поставки зелья, а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков. Пресс-служба МВД РК

По словам начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Нур-Султана Ерлана Акбарова, с начала года из незаконного оборота изъято свыше 170 кг различных наркотических средств.

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