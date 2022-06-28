Изменения вносятся слишком часто и непредсказуемо – депутат про Налоговый кодекс

Сохранить действующие ставки основных налогов и обеспечить справедливую налоговую нагрузку на разные отрасли просит депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, налоговую систему в Казахстане нельзя назвать единой и стабильной. Только в действующий Налоговый кодекс с 2017 года было внесено уже 707 поправок 34 законами.

Изменения вносятся слишком часто и непредсказуемо. Однако сама модель налоговой системы осталась с 2008-2009 годов. С того времени сложилась формула: «Недропользователи платят сколько могут, остальные – сколько захотят». И она работает до сих пор. Это является следствием нашей структуры экономики, но ее нужно постепенно менять. Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов

Как подчеркнул мажилисмен, чтобы обеспечить справедливость, стабильность и предсказуемость налоговой политики, необходимо принять следующие меры:

1. Сохранить действующие ставки основных налогов.

Все знают, что в Казахстане одни из самых низких налогов в мире. КПН – 20%, ИПН – 10%, НДС – 12%. Это наше конкурентное преимущество в регионе и мире. Но в правительстве каждый год обсуждается вопрос повышения ставок НДС и КПН. Это сильно беспокоит бизнес и инвесторов. Поэтому мое видение на среднесрочную перспективу – сохранить действующие ставки налогов. И не поднимать этот вопрос. Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов

Жамалов считает, что повышение налогов – это самый простой способ увеличить доходы бюджета. Однако есть некий уровень налоговой нагрузки, после которого объем налоговых поступлений сокращается из-за массового уклонения от налогов, что в конечном итоге сдерживает экономическое развитие.

2. Обеспечить справедливую налоговую нагрузку на разные отрасли.

Как отметил глава государства, некоторые крупные компании ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Это происходит, потому что Налоговый кодекс пронизан льготами. За каждой льготой стоят конкретные компании. Они носят, по сути, индивидуальный, а не отраслевой характер. Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов

Так, по итогам 2021 года объем налоговых льгот достиг почти 5 трлн тенге. Но в некоторых ключевых высокодоходных отраслях крайне низкая налоговая нагрузка. Например, в строительстве – 2-3%.

Минэкономики была проведена ревизия налоговых льгот, но конкретных решений по их сокращению не предложено. До сих пор нет статистики по количеству налогоплательщиков, пользующихся льготами и суммам таких льгот, поскольку налоговая отчетность слишком упрощена и не включает такие данные. Нужно завершить начатую работу, сократить неэффективные льготы и перекосы в налогообложении различных отраслей. Налоговые льготы и пониженная налоговая нагрузка должны создавать стимулы для развития отраслей, подразумевать экономическую отдачу в виде роста ВВП, создавать рабочие места. Если этого нет, то и льготы не нужны. Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов

Также он считает, что работа по сокращению налоговых льгот во многом не двигается из-за шума, который устраивают их активные пользователи и те, кто лоббирует их интересы. Но интересы отдельного бизнеса и всего населения – это разные категории.

В Парламенте депутаты руководствуются, в первую очередь, интересами избирателей. Об этом необходимо помнить правительству и НПП «Атамекен» при внесении законопроектов в Мажилис, – подчеркнул депутат.

Помимо налогов, в стране собирается множество других обязательных платежей, которые закреплены в отраслевых законах. Но они являются обязательными, и люди воспринимают их как налоги. К примеру, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, обязательное медицинское страхование, утильсбор, взносы в НПП «Атамекен».

Моя принципиальная позиция заключается в том, что все обязательные неналоговые платежи и их ставки должны быть прописаны и перечислены в едином перечне в Налоговом кодексе. Это создаст определенность для предпринимателей и инвесторов. В одном общедоступном перечне будут собраны все обязательные налоговые и неналоговые обязательства. Депутат Жамалов

3. Доработать специальные налоговые режимы для малого бизнеса.

Мажилисмен напомнил, что с 2023 года прекращает действие освобождение от подоходного налога для малого бизнеса и мораторий на проверки предпринимателей. И, как показала практика, отмена налогов и проверок для МСБ не привели к сокращению теневого оборота. Одной из причин является сложность налогового администрирования. Многие предприниматели скрывают и занижают оборот, потому что не хотят быть плательщиками НДС. Так, с 2022 года порог по НДС снизился до 20 тыс. МРП.

Режим розничного налога, который является альтернативой НДС, на сегодня работает только для гостиниц и ресторанов. Более того, он является временным и будет действовать еще 1,5 года. Предлагаю сделать этот режим постоянным и распространить его на всю сферу услуг, которая работает с конечным потребителем. Ставку с оборота, например, можно установить в 5%. Депутат Мажилиса

4. Налоговый кодекс должен стать законом прямого действия.

Сейчас Налоговый кодекс с трудом можно назвать законом прямого действия. В нем десятки отсылок к подзаконным актам. Читаешь статью, там идет ссылка на другой документ, который утверждается госорганом. С 2018 года правительством и Министерством финансов в рамках Налогового кодекса принято 169 постановлений и приказов. И это еще не точная цифра, потому что никто не ведет такой перечень. Аманжан Жамалов

В заключение депутат отметил, что налогоплательщик – это, в первую очередь, основной работодатель правительства. И для стабильности и справедливости в вопросах налогообложения следует исходить не из соображений, что сейчас и быстро можно получить от бизнеса, а из того, что можно получать от бизнеса постоянно.