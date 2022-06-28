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Ситуация в Украине: запрет на российское золото, Киев начнет торговать электроэнергией с ЕС

Ситуация в Украине 28 сентября Фото: Instagram/g7
Британия работает над тем, чтобы конфликт «не вышел за пределы Украины», сказал премьер Борис Джонсон. Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона может прекратить столкновения до конца суток, для этого Зеленский должен приказать военным сложить оружие, передает Zakon.kz

  • Страны G7 пообещали не вводить санкции против российской сельхозпродукции.

  • США ввели запрет на импорт золота из России. Об этом сообщил американский Минфин.

  • Представители стран G7 обсудили возможность введения предельных цен на нефть и газ из РФ. Никаких решений пока не принято, пишут СМИ.

  • Франция продолжит поставку Украине вооружений. Они предназначены для обороны, а не для атаки, заявил Макрон.

  • Еврокомиссия сообщила, что с 30 июня начнется торговля электроэнергией между Украиной и ЕС.

  • Глава МИД РФ Лавров заявил, что длительность конфликта в Украине зависит от поставок Западом вооружений.

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона может прекратить столкновения до конца текущих суток. Для этого, по его словам, Владимир Зеленский должен приказать сложить оружие.

  • Великобритания серьезно работает над тем, чтобы конфликт «не вышел за пределы Украины», сказал премьер Борис Джонсон.

  • Россия ввела санкции в отношении 25 граждан США. В список вошли жена и дочь президента Джо Байдена, а также сенаторы, которые разрабатывают рекомендации по антироссийским санкциям.

  • Власти США внесли в санкционный список российскую телеведущую Тину Канделаки.

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