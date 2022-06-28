Еще на одной улице Нур-Султана запустят автобусную полосу

Со 2 июля 2022 года по пр. Женис на отрезке ул. Есенберлина – пр. Богенбай внедряется 7-полосное движение с выделением полос для общественного транспорта (BusLane), сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день по проспекту ездят 15 городских маршрутов, а это 175 автобусов, передает City Transportation Systems.

Тем самым на данном участке будет создано преимущество для движения общественного транспорта, карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники. Также движение общественного транспорта по выделенной полосе позволит уменьшить время ожидания пассажиров в часы пик на остановках до 18%, – говорится в сообщении.

На проспекте будет увеличена ширина полос движения и обустроены участки для разворота транспорта на регулируемых пешеходных переходах, что снизит нагрузку на перекрестки.

В данный момент на участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки.

Учитывая все изменения, участников дорожного движения просят быть бдительными на дорогах и заранее планировать свой маршрут.