Автобусные остановки упали на двух девочек в Усть-Каменогорске
Фото: pxhere
Остановочные павильоны упали на девочек 10 и 12 лет в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.
По городу пронесся сильный ветер, снося все на своем пути, передает YK-news.kz.
Ветер повалил несколько деревьев в городе и две автобусные остановки. Инциденты произошли на бульваре Гагарина и улице Утепова. Пострадавших доставили в больницу.
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