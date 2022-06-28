Автобусные остановки упали на двух девочек в Усть-Каменогорске

Остановочные павильоны упали на девочек 10 и 12 лет в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

По городу пронесся сильный ветер, снося все на своем пути, передает YK-news.kz.

Ветер повалил несколько деревьев в городе и две автобусные остановки. Инциденты произошли на бульваре Гагарина и улице Утепова. Пострадавших доставили в больницу.

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Все случаи падения конструкций теперь изучает специальная комиссия. По каждому случаю падения конструкций проведут служебную проверку.