В Microsoft объяснили, как исправить ошибку с зависанием нового браузера

Microsoft сообщила об устранении бага, который приводил к зависанию браузера Edge при использовании «режима Internet Explorer», сообщает Zakon.kz.

Проблему вызывали обновления систем Windows 11 (версии 21H2), Windows 10 (версий 20H2, 221H1 и 21H2) и Windows Server 2022, пишет издание BleepingComputer.

В заявлении представителей корпорации говорится, что проблемы с бразуером Edge могли появиться после установки обновлений KB5014019, KB5014023 и KB5014021. В компании признали ошибку и отметили, что исправили неполадки.

Вкладки, работающие в режиме IE, переставали отвечать, если на посещаемом сайте выводилось диалоговое окно. Как правило, такие окна нужны для взаимодействия пользователя с веб-страницей или приложением, - говорится в сообщении Microsoft.

Устранить проблему удалось с помощью механизма Known Issue Rollback (KIR). В прошлом году Microsoft ввела эту функцию для оперативного автоматического исправления багов, вызванных обновлениями операционной системы.

Новость по теме Microsoft снова напоминает, что скоро прекратит поддержку Internet Explorer

По словам журналистов издания, чтобы установить исправляющий ошибку апдейт, нужно перезагрузить компьютер — инсталляция будет завершена в автоматическом режиме.