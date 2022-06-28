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В Microsoft объяснили, как исправить ошибку с зависанием нового браузера

Microsoft, проблема с браузером Edge Фото: pixabay
Microsoft сообщила об устранении бага, который приводил к зависанию браузера Edge при использовании «режима Internet Explorer», сообщает Zakon.kz.

Проблему вызывали обновления систем Windows 11 (версии 21H2), Windows 10 (версий 20H2, 221H1 и 21H2) и Windows Server 2022, пишет издание BleepingComputer.

В заявлении представителей корпорации говорится, что проблемы с бразуером Edge могли появиться после установки обновлений KB5014019, KB5014023 и KB5014021. В компании признали ошибку и отметили, что исправили неполадки.

Вкладки, работающие в режиме IE, переставали отвечать, если на посещаемом сайте выводилось диалоговое окно. Как правило, такие окна нужны для взаимодействия пользователя с веб-страницей или приложением, - говорится в сообщении Microsoft.

Устранить проблему удалось с помощью механизма Known Issue Rollback (KIR). В прошлом году Microsoft ввела эту функцию для оперативного автоматического исправления багов, вызванных обновлениями операционной системы.

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По словам журналистов издания, чтобы установить исправляющий ошибку апдейт, нужно перезагрузить компьютер — инсталляция будет завершена в автоматическом режиме.

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