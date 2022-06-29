Михаил Кукушкин неудачно стартовал в основном раунде Уимблдона

Казахстанский теннисист не смог преодолеть барьер первого раунда «Уимблдона», сообщает Zakon.kz.

Михаил, занимающий в мировом рейтинге 164-е место, уступил американцу Дженсону Бруксби (29 номер АТР) со счетом 3:6, 2:6, 3:6, передает пресс-служба ФТК.

Возможно, на игре Кукушкина сказались квалификационные матчи. До этого спортсмен провел три отборочных поединка.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!