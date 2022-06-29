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Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО Фото: nato.int
НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии, передает Zakon.kz.

Анкара собирается поддержать членство Хельсинки в организации. Сообщение об этом распространено во вторник в Twitter пресс-службы НАТО.

Финский лидер рассказал, что прорыв произошел после того, как три страны подписали совместный меморандум «о предоставлении полной поддержки в борьбе с угрозами безопасности друг друга». По итогам Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), Отряды народной самообороны (YPG) и ФЕТО, заявили в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Отмечается, что в последние недели Турция выражала обеспокоенность по поводу угрозы терроризма.

Финляндия всегда серьезно относилась к этим опасениям. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО Финляндия будет полностью соблюдать документы и политику НАТО по борьбе с терроризмом, - заявили в Хельсинки.

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