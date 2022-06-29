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В США подругу миллиардера-педофила приговорили к 20 годам тюрьмы

подруга Джеффри Эпштейна банкира педофила Фото: www.realghislaine.com
Британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна, приговорили в США к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Адвокаты Максвелл осудили приговор и пообещали подать апелляцию, сообщают «Известия».

В постановлении суда говорилось, что Максвелл непосредственно и неоднократно в течение многих лет участвовала в схеме по вербовке, перевозке и торговле несовершеннолетними девочками, некоторым из которых было всего 14 лет.

Мы все знаем, что человек, который должен был быть приговорен сегодня, избежал ответственности, избежал наказания, которого действительно заслуживал. Умный и хитрый Джеффри Эпштейн оставил Гилейн Максвелл виноватой во всем и обязанной нести ответственность за его грехи.адвокат Максвелл Бобби Штернхайм

Четыре женщины, выступившие против Максвелл, рассказали, как подвергались сексуальному насилию в подростковом возрасте с 1994 по 2004 год в особняке Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде, а также в лондонском таунхаусе Максвелл.

Гилейн была арестована ФБР в июле 2020 года в Нью-Гэмпшире. Ей отклонили просьбы об освобождении под залог из-за богатства, многочисленных паспортов и связей по всему миру, которые создают риски для бегства от правосудия.

30 декабря 2021 года присяжные признали Максвелл виновной в пяти пунктах обвинения из шести. В вину вменялись сговор с бизнесменом и вербовка несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации.

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