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В Шымкенте сгорел трансформатор

В Шымкенте сгорел трансформатор Фото: ДЧС Шымкента
Из-за пожара 413 потребителей были отключены от электричества. Пострадавших и погибших в результате пожара нет, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте на улице Валиханова сгорел трансформатор РП-11, сообщили в ДЧС города.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожар локализован в 16:11, полностью потушен в 16:26. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

В результате пожара 413 потребителей были отключены от электроэнергии. 03:30 Все абоненты были подключены к электроэнергии.

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