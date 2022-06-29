В Шымкенте сгорел трансформатор

Из-за пожара 413 потребителей были отключены от электричества. Пострадавших и погибших в результате пожара нет, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте на улице Валиханова сгорел трансформатор РП-11, сообщили в ДЧС города.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожар локализован в 16:11, полностью потушен в 16:26. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

В результате пожара 413 потребителей были отключены от электроэнергии. 03:30 Все абоненты были подключены к электроэнергии.