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Что нельзя делать при зубной боли, объяснила стоматолог

Болит зуб советы стоматолога Фото: pixabay
Всегда лучше обратиться к специалисту, который выяснит причину боли и поможет ее устранить. Самолечение в стоматологии крайне опасно и неэффективно, сообщает Zakon.kz.

При зубной боли не следует загорать или купаться, это может спровоцировать обострение воспалительного процесса, сообщила главный врач российской сети стоматологических центров Юлия Кржижановская, передает ОСН.

Есть основные правила: любые проявления зубной боли нельзя ни греть, ни охлаждать. Именно поэтому при зубной боли нельзя находиться на солнце и купаться. То же самое относится к посещению бани. Все эти действия могут только усугубить ситуацию.Юлия Кржижановская

Она подчеркнула, что при зубной боли необходимо полностью исключить употребление алкоголя.

Пить антибиотики без назначения врача нельзя, вы можете неверно подобрать группу препарата и дозировку. Не пытайтесь самостоятельно дифференцировать заболевание. Юлия Кржижановская

Лучше обратиться к стоматологу, который выяснит причину боли и поможет ее устранить. Самолечение в стоматологии крайне опасно и неэффективно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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