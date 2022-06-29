Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в Нур-Султане

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Двух жителей столицы обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. Игровые терминалы были установлены без разрешительных документов в столичных магазинах, передает Zakon.kz.

Изъяты 23 игровых терминала и деньги в размере 800 тыс тенге. Сумма незаконного дохода от размещения этих игровых терминалов составила 10 216 000 тенге. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества. Агентство по финансовому мониторингу напоминает о солидарной уголовной ответственности за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса. При наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в вашем доме или районе, незамедлительно сообщайте по телефону доверия для последующей проверки и принятия мер к нарушителям закона. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Читайте также Единый рынок аудиторских услуг планируют создать в ЕАЭС Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1420 долларов за тысячу кубов Доллар подешевел еще почти на 5 тенге

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