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Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в Нур-Султане

Нур-Султан Фото: pexels
Двух жителей столицы обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. Игровые терминалы были установлены без разрешительных документов в столичных магазинах, передает Zakon.kz.

Изъяты 23 игровых терминала и деньги в размере 800 тыс тенге. Сумма незаконного дохода от размещения этих игровых терминалов составила 10 216 000 тенге.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о солидарной уголовной ответственности за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса. При наличии информации о незаконных игорных заведениях, расположенных в вашем доме или районе, незамедлительно сообщайте по телефону доверия для последующей проверки и принятия мер к нарушителям закона. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

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