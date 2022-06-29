Пленарное заседание Мажилиса – 29 июня 2022 года
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
«О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций»;
«О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года».
Также обсудят устный ответ министра сельского хозяйства Республики Казахстан на депутатский запрос группы депутатов, членов фракции партии Amanat.
Кроме того, рассмотрят проекты законов:
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения» (первое чтение);
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения» (первое чтение);
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства» (второе чтение).