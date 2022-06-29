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Ночной рейд: подростков выявляют в увеселительных заведениях СКО

бар, СКО Фото: polisia.kz
Полицейские нашли несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время. В СКО выявлено 26 фактов пребывания несовершеннолетних вне дома после 22:00, передает Zakon.kz.

В одном из городских кафе проводила время в компании знакомых 17-летняя девушка. Поздние развлечения привели к административной ответственности как для ее матери, так и для владельца заведения.

Также в зоне внимания – неблагополучные семьи. В Петропавловске было установлено, что несовершеннолетняя дочь отсутствует дома в ночное время.

Семья давно вызывает беспокойство полиции и работников образования – девочка пренебрегает учебой, мать склонна к злоупотреблению алкоголем. Рассматривается вопрос о вынесении случая на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

Эта работа проводится в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» с 27 по 29 июня. Его цель – борьба с безнадзорностью детей и подростков, предотвращение преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. Работа ведется совместно с представителями прокуратуры, образования, здравоохранения и родительской общественности.Заместитель начальника Управления МПС ДП СКО Александр Розбах

Полицейские проверяют парки и скверы, заброшенные дома и другие возможные места появления подростков. Также выявляются факты реализации алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.

Всего по области выявлено 38 различных правонарушений. 8 родителей привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

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