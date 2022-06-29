Шавката Рахмонова торжественно встретили в аэропорту Алматы
Фото: Instagram/shavkat_rakhmonov94
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) вернулся на Родину после своей четвертой досрочной победы в знаменитом промоушене над американцем Нилом Мэгни, сообщает Zakon.kz.
В алматинском аэропорту казахстанского спортсмена встречали родные и близкие друзья, устроив ему теплый прием с участием артистов.
26 июня Шавкат Рахмонов удушающим приемом досрочно победил американца Нила Мэгни во втором раунде, доведя свой рекорд до 16-0. А пару дней спустя «Номад» занял десятую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.
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