Шавката Рахмонова торжественно встретили в аэропорту Алматы

Фото: Instagram/shavkat_rakhmonov94

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) вернулся на Родину после своей четвертой досрочной победы в знаменитом промоушене над американцем Нилом Мэгни, сообщает Zakon.kz.

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