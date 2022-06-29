Елена Рыбакина прошла во второй круг Wimbledon-2022

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина в стартовом поединке Открытого чемпионата Англии переиграла американку Коко Вандевеге, 157-ую ракетку мира со счетом 7:6 (7:2), 7:5, сообщает Zakon.kz.

Для своей победы Елена Рыбакина потратила час и 41 минуту, при этом 11 раз отметилась эйсом, допустила пять двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. Во втором раунде казахстанской теннисистке предстоит встретиться с чемпионкой US Open-2019, канадкой Бьянкой Андрееску.

К сожалению, не смогли пройти первый круг одиночного разряда Михаил Кукушкин и Юлия Путинцева, которые проиграли свои матчи.

29 июня на корты Лондона выйдут Александр Бублик, Андрей Голубев и Александр Недовесов. Последние двое сыграют в парном разряде.

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