Четырех водителей в Шымкенте лишили прав на 7 лет
По данным пресс-службы ведомства, полицейские остановили автомашину Audi-100 без зеркал заднего вида.
При составлении адмпротокола полицейские заметили у водителя признаки опьянения, в связи с чем попросили его пройти медицинское освидетельствование. В результате установлено, что водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Пресс-служба ДП Шымкента
Он привлечен к ответственности по статьям 590 «Нарушение правил эксплуатации ТС» и 608 КоАП РК «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Аналогичный случай произошел по проспекту Республики. Патрульные полицейские потребовали остановиться авто Mitsubishi Montero, у которого отсутствовало освещение государственного номерного знака.
Водитель проигнорировал требование полиции и продолжил движение. Нарушителя удалось остановить по улице Гагарина. По результатам освидетельствования в наркологическом диспансере водитель был пьян.Пресс-служба ДП Шымкента
Кроме того, неповиновение оказал и водитель Daewoo Matiz: молодой мужчина также оказался нетрезвым.
Подозрение у инспекторов при патрулировании улицы Байдибек би вызвала машина Mercedes-Benz, двигавшаяся, прижавшись к обочине и со слишком пониженной скоростью. Медосвидетельствование показало среднюю степень опьянения водителя.
Все четверо правонарушителей взяты под административный арест на 15 суток и лишены права управления транспортным средством сроком на семь лет.Пресс-служба ДП Шымкента