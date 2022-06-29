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Четырех водителей в Шымкенте лишили прав на 7 лет

Шымкент лишение прав Фото: Zakon.kz
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция Шымкента: они лишены прав на семь лет. В городском ДП напоминают об административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, полицейские остановили автомашину Audi-100 без зеркал заднего вида.

При составлении адмпротокола полицейские заметили у водителя признаки опьянения, в связи с чем попросили его пройти медицинское освидетельствование. В результате установлено, что водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Пресс-служба ДП Шымкента

Он привлечен к ответственности по статьям 590 «Нарушение правил эксплуатации ТС» и 608 КоАП РК «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Аналогичный случай произошел по проспекту Республики. Патрульные полицейские потребовали остановиться авто Mitsubishi Montero, у которого отсутствовало освещение государственного номерного знака.

Водитель проигнорировал требование полиции и продолжил движение. Нарушителя удалось остановить по улице Гагарина. По результатам освидетельствования в наркологическом диспансере водитель был пьян.Пресс-служба ДП Шымкента

Кроме того, неповиновение оказал и водитель Daewoo Matiz: молодой мужчина также оказался нетрезвым.

Подозрение у инспекторов при патрулировании улицы Байдибек би вызвала машина Mercedes-Benz, двигавшаяся, прижавшись к обочине и со слишком пониженной скоростью. Медосвидетельствование показало среднюю степень опьянения водителя.

Все четверо правонарушителей взяты под административный арест на 15 суток и лишены права управления транспортным средством сроком на семь лет.Пресс-служба ДП Шымкента

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Анастасия Московчук
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