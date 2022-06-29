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Два футбольных клуба КПЛ назначили новых главных тренеров

Футбол Новые тренера Фото: kazfootball.kz
Карагандинский «Шахтер» и «Туран» из Туркестана объявили о назначении новых наставников на тренерском посту своих клубов. Вахид Масудов возглавил горняков, а Сергей Когай будет работать с южанами, сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский специалист Вахид Масудов имеет за плечами богатый тренерский опыт, в котором присутствует и работа с карагандинским коллективом (2000, 2005, 2006). Также в разные годы он тренировал «Тараз», «Атырау», «Акжайык», «Кайрат», «Восток», «Ордабасы», «Локомотив», «Актобе», «Махтаарал» и сборную Казахстана. До прихода в «Шахтер» Масудов работал с молодежной сборной Казахстана.

Сергей Когай в бытность футболиста выступал за «Кайрат», «Кайсар», «Яссы», «Скиф-Ордабасы», «Тараз» и другие команды. В качестве наставника был у руля «Кайсара» и «Ордабасы».

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