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ООН запросила 110 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Афганистане

землетрясение Фото: pixabay
Учреждения системы ООН призвали доноров выделить 110 млн долларов на оказание помощи пострадавшим во время землетрясения в Афганистане, передает Zakon.kz.

Эта сумма рассчитана для срочной помощи 362 тысячам человек на ближайшие три месяца. Деньги смогут направить пострадавшим в провинциях Пактика и Хост. 

Напомним, в Афганистане произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда составила 6,1 балла. Оно затронуло районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян в провинции Пактика. Сообщали о том, что количество погибших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек. Еще около 1,5 тысячи получили ранения.

Землетрясение в Афганистане разрушило дома, здания медицинских учреждений и школ. Повреждены системы подачи воды и электричества. В результате тысячи людей остались без жилья и доступа к основным услугам.

Новый призыв является приоритетной частью Плана гуманитарного реагирования для Афганистана, который предусматривает выделение 4,4 млрд долларов в этом году. План профинансирован только на 34%, отметили в ООН.

Несмотря на феноменальную щедрость, которую доноры проявили к Афганистану за последние бурные десять месяцев, я призываю международное сообщество найти сейчас дополнительные средства, потому что население столкнулось с еще одной чрезвычайной ситуацией. Необходимо профинансировать эти мероприятия по спасению и поддержанию жизни. Заместитель Специального представителя ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров

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