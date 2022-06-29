ООН запросила 110 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Афганистане
Эта сумма рассчитана для срочной помощи 362 тысячам человек на ближайшие три месяца. Деньги смогут направить пострадавшим в провинциях Пактика и Хост.
Напомним, в Афганистане произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда составила 6,1 балла. Оно затронуло районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян в провинции Пактика. Сообщали о том, что количество погибших при землетрясении в Афганистане превысило тысячу человек. Еще около 1,5 тысячи получили ранения.
Землетрясение в Афганистане разрушило дома, здания медицинских учреждений и школ. Повреждены системы подачи воды и электричества. В результате тысячи людей остались без жилья и доступа к основным услугам.
Новый призыв является приоритетной частью Плана гуманитарного реагирования для Афганистана, который предусматривает выделение 4,4 млрд долларов в этом году. План профинансирован только на 34%, отметили в ООН.
Несмотря на феноменальную щедрость, которую доноры проявили к Афганистану за последние бурные десять месяцев, я призываю международное сообщество найти сейчас дополнительные средства, потому что население столкнулось с еще одной чрезвычайной ситуацией. Необходимо профинансировать эти мероприятия по спасению и поддержанию жизни. Заместитель Специального представителя ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров