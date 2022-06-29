«Звали на помощь»: четырех алматинцев спасли во время пожара

Они были осмотрены медиками, их жизни ничего не угрожает, сообщает Zakon.kz.

Вечером 28 июня в одном из караоке-баров в Медеуском районе произошел пожар. Заведение находилось на первом этаже трехэтажного административного здания.

По данным городского ДЧС, на первом и втором этажах создалось плотное задымление и высокая температура, люди, находящиеся на верхних этажах, остались заблокированными от выхода.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Из окон они звали на помощь, один из них выбежал на козырек здания. В ходе тушения пожара было спасено четыре человека. Двое спущены через пожарную автолестницу, еще двоих вывели сквозь ядовитый дым, надев спасательный колпак. Пресс-служба ДЧС Алматы

В тушении пожара, по уточнению департамента, были задействованы 10 единиц техники и 35 спасателей.