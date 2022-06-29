Казахстанцы страдают от бытового насилия – исследование

9 из 10 семейно-бытовых преступлений – это умышленное причинение тяжелого вреда или вреда средней тяжести, а также убийства. По официальным данным, за январь-май текущего года в Казахстане совершили 378 правонарушений в семейно-бытовой сфере, передает Zakon.kz.

Больше всего правонарушений отмечено в Восточно-Казахстанской области: 47 случаев, на 36,5% больше, чем годом ранее, пишет ranking.kz.

На второй строчке антилидерства расположилась Алматинская область: 46 правонарушений, плюс 2,2% за год. Далее идут Костанайская и Павлодарская области – по 36 правонарушений в каждой. На эти четыре региона пришлось порядка 44% всех правонарушений в семейно-бытовой сфере по стране.

Меньше всего правонарушений зафиксировали в Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях.

40,2% всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере по итогам пяти месяцев пришлось на случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью: 152 правонарушения, на 5,6% меньше, чем годом ранее.

Весомую долю также занимают случаи умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести: 132 правонарушения, плюс 6,5%. Также среди распространенных правонарушений в семейно-бытовой сфере оказались убийства: 52 случая, плюс 2% за год.