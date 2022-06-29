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Почему работающим казахстанцам недоступна медицина в рамках ОСМС

страховка Фото: Zakon.kz
Случай из жизни. Пациент приходит в поликлинику с жалобами на здоровье, но узнает от врача, что в данный момент может рассчитывать только на помощь в рамках ГОБМП. Почему некоторые казахстанцы временно не могут пользоваться медицинской страховкой, узнал корреспондент Zakon.kz.  

По словам директора филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухана Абилдаева, единственной причиной, по которой работающий казахстанец не может воспользоваться медицинской помощью в рамках ОСМС, являются неуплаченные за прошедший год взносы.

То есть, если за последний год (например, с 29 июля 2021 года по 29 июля 2022 года) был пропущен платеж за медицинское страхование хотя бы за один месяц, человек выпадает из системы страхования и может рассчитывать только на экстренную помощь в рамках ГОБМП.

Такие долги могут образоваться по разным причинам: либо за работника не платил работодатель, либо человек за последний год в течение месяца-двух был безработным и сам за себя не вносил взносы.

Пациент считается условно застрахованным в течение трех месяцев после увольнения. То есть в течение этого времени он еще может воспользоваться медпомощью в рамках пакета ОСМС. После этого страховка заканчивается и, чтобы снова стать участником ОСМС, нужно заплатить взносы за все пропущенные месяцы. Если человек не смог устроиться на работу за эти три месяца, ему надо будет заплатить по 5% от МЗП за каждый пропущенный месяц, чтобы снова быть в системе ОСМС, и далее, до устройства на работу, продолжать самостоятельно осуществлять взносы.Директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев

Размер ежемесячных взносов в денежном выражении – 2125 тенге за каждый месяц 2021 года и 3 тыс. тенге – за каждый месяц в 2022 году.

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Штрафы за неуплату взносов и отчислений в ОСМС предусмотрены только для работодателей, а для работников, безработных и самозанятых штрафа нет. Если ИП и юридические лица просрочили платежи в ОСМС за своих работников, то за каждый день долга платят пеню.

Если вы потеряли работу, то можете зарегистрироваться в Центре занятости в качестве безработного. Имея официальный статус, безработные останутся в системе ОСМС, так как за них взносы платит государство. Если вы не регистрировались, то как самозанятый должны будете платить 5% от МЗП самостоятельно, либо платить ЕСП. В любом случае, нужно оплатить все долги по взносам, если в течение последних 12 месяцев они есть, чтобы быть застрахованным.Тлеухан Абилдаев

За пять месяцев 2022 года поступления в систему ОСМС составили 398,4 млрд тенге. Основную долю поступлений составляют взносы государства за 15 льготных категорий – это более 42%, отчисления работодателей – свыше 34,7% и взносы экономически активного населения – 22,6%.

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