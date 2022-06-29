Январские беспорядки: 8 сотрудников КНБ и 1 полицейский арестованы по подозрению в пытках
Фото: Zakon.kz
Восемь сотрудников Комитета национальной безопасности и один полицейский задержаны по подозрению в пытках во время январских беспорядков. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодняшний день 15 человек признаны подозреваемыми. Из них девять человек находятся под арестом. Восемь из них – сотрудники КНБ и один полицейский, – заявил Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.
Асет Чиндалиев отметил, что всего во время январских беспорядков погибли 232 человека, еще шесть человек умерли от пыток.
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