Январские беспорядки: 8 сотрудников КНБ и 1 полицейский арестованы по подозрению в пытках

Фото: Zakon.kz

Восемь сотрудников Комитета национальной безопасности и один полицейский задержаны по подозрению в пытках во время январских беспорядков. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

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