Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Январские беспорядки: 8 сотрудников КНБ и 1 полицейский арестованы по подозрению в пытках

январские события Фото: Zakon.kz
Восемь сотрудников Комитета национальной безопасности и один полицейский задержаны по подозрению в пытках во время январских беспорядков. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодняшний день 15 человек признаны подозреваемыми. Из них девять человек находятся под арестом. Восемь из них – сотрудники КНБ и один полицейский, – заявил Асет Чиндалиев в кулуарах Мажилиса.

Новость по теме

Более 500 человек находятся под стражей — результаты расследования

Асет Чиндалиев отметил, что всего во время январских беспорядков погибли 232 человека, еще шесть человек умерли от пыток.

Новость по теме

Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ

Читайте также

Бухгалтер присвоила 4,3 млн тенге в Усть-Каменогорске

Четырех водителей в Шымкенте лишили прав на 7 лет

Ночной рейд: подростков выявляют в увеселительных заведениях СКО

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления