Wimbledon-2022: теннисисты установили рекорды в первом круге

За два стартовых дня Открытого чемпионата Англии по теннису болельщики стали свидетелями нескольких интересных рекордов и непредсказуемых результатов, сообщает Zakon.kz.

28 июня лучшая теннисистка планеты Ига Швентек в Лондоне выиграла 36-й матч подряд, это самая длинная победная серия в XXI веке. Польская спортсменка не проигрывает с февральского турнира в Дубае. Накануне она вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Яну Фетт из Хорватии (6:0, 6:3).

За своим третьим подряд Большим шлемом в сезоне приехал в Лондон испанец Рафаэль Надаль, который на старте переиграл Франсиско Серундоло из Аргентины – 6:4, 6:3, 3:6. 6:4. Эта победа стала для Надаля 306-й на турнирах Grand Slam. Напомним, «король грунта» в этом году уже выиграл AusOpen и Roland Garros.

Фото: Instagram/rafaelnadal

Больше всего огорчились фанаты 23-кратной чемпионки Больших шлемов Серены Уильямс, которая на старте потерпела сенсационное поражение от 115-й ракетки мира Армони Тан из Франции, – 5:7, 6:1, 6:7.

Показала все, что могла, на сегодня это мой максимум. В какой-то момент нужно это принять. Физически себя нормально чувствовала. Только в последних розыгрышах начала уставать. Хорошо двигаюсь, тащу много мячей, на тренировках тоже хорошо двигалась. Так что это меня не удивило. Не готовилась к трехчасовому матчу, наверное, это было ошибкой. Теннисистка Серена Уильямс

Для Ализе Корне нынешний Уимблдон стал 62-м турниром Большого шлема подряд. 32-летняя француженка сравнялась с рекордсменкой из Японии Аи Сугиямой, выступавшей с 1992-го по 2009 год. У мужчин испанец Фелисиано Лопес 81-й раз сыграл в основе «Мэйджоров» и сравнялся с рекордсменом Роджером Федерером.

Ну и, конечно, не обошлось без сюрпризов. Первый круг английского первенства не прошли множество авторитетных игроков: Феликс Ожер-Ализим (6-й сеяный), Даниэла Коллинз (7), Джессика Пегула (8), Григор Димитров (18), Мартина Тревизан (22), Рейли Опелка (15), Елена Остапенко (12), Даниэль Эванс (28), Белинда Бенчич (14), Камила Джорджи (21), Жиль Тайхманн (18).

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