Курс доллара снова вырос почти на 9 тенге

Фото: pixabay

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,08 тенге, поднявшись на 8,78 тенге, передает Zakon.kz.

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