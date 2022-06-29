Курс доллара снова вырос почти на 9 тенге
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 465,08 тенге, поднявшись на 8,78 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составляет 484 тенге (+9,83).
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос на 0,75 тенге и составил 68,64 тенге.
Торги по рублю не завершены, предложение составило по курсу 9,35 тенге за рубль, спрос – 8,75.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-465 тенге, евро – 485-493 тенге, рос. рубль – 7,7-8,8 тенге.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ