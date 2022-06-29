Касым-Жомарт Токаев встретился с Сердаром Бердымухамедовым

Президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Ашхабад для участия в работе Шестого Каспийского саммита, провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает Zakon.kz.

Глава нашего государства поблагодарил туркменского коллегу за традиционное гостеприимство. В связи с тем, что это первая очная встреча на высшем уровне после избрания Сердара Бердымухамедова президентом Туркменистана, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой на выборах. Пресс-служба президента РК

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Лидер Казахстана отметил особую значимость Ашхабадского саммита. Он выразил уверенность, что итоги мероприятия будут способствовать укреплению уз дружбы и добрососедства прикаспийских стран и определят новые горизонты их взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Туркменистана в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Ашхабад. Говоря о повестке саммита, Сердар Бердымухамедов высказал мнение, что итоги форума послужат на благо общего для нас Каспийского региона.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в Шестом Саммите глав прикаспийских государств.

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Президент Казахстана в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.