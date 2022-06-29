Кумар Аксакалов высказался о переименовании Петропавловска в Кызылжар
Фото: gov.kz
Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК сообщил, что вопрос о переименовании областного центра Петропавловска в Кызылжар на повестке не стоит, передает корреспондент Zakon.kz.
У нас пока этот вопрос (о переименовании Петропавловска в Кызылжар. – Прим. ред.) на повестке не стоит. Я неоднократно на него отвечал, поэтому вопрос этот пока не стоит.Аким СКО Кумар Аксакалов
В целом, по его словам, в регионе ведется плановая работа по переименованию населенных пунктов.
Эта работа шла и будет идти. Мы за последние годы, по-моему, свыше 400 переименований провели. Это и улицы, и населенные пункты. Эта работа будет идти. Понятно, почему. Потому что они уже морально устарели, и никакой идеологической нагрузки нет. Это нормально. Никакого подвоха нет. Это историческая реальность, основанная на исследовании историков, краеведов. Проводятся общественные слушания, все идет по закону.Кумар Аксакалов
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