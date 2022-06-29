Кумар Аксакалов высказался о переименовании Петропавловска в Кызылжар

Фото: gov.kz

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК сообщил, что вопрос о переименовании областного центра Петропавловска в Кызылжар на повестке не стоит, передает корреспондент Zakon.kz.

У нас пока этот вопрос (о переименовании Петропавловска в Кызылжар. – Прим. ред.) на повестке не стоит. Я неоднократно на него отвечал, поэтому вопрос этот пока не стоит. Аким СКО Кумар Аксакалов В целом, по его словам, в регионе ведется плановая работа по переименованию населенных пунктов. Эта работа шла и будет идти. Мы за последние годы, по-моему, свыше 400 переименований провели. Это и улицы, и населенные пункты. Эта работа будет идти. Понятно, почему. Потому что они уже морально устарели, и никакой идеологической нагрузки нет. Это нормально. Никакого подвоха нет. Это историческая реальность, основанная на исследовании историков, краеведов. Проводятся общественные слушания, все идет по закону. Кумар Аксакалов Читайте также ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: озвучена стоимость ремонта Общественные туалеты в Алматы перейдут в доверительное управление частникам Назначен первый замакима Абайской области

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