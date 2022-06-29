Казахстанцы стали покупать больше долларов и меньше рублей

По данным Национального банка, в мае 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 249,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы выросли на 10,5% (в апреле 2022 года – 226,1 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (157,3 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился в 1,6 раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов – 83,8%, или 209,3 млрд тенге, российских рублей – 5,7%, или 14,2 млрд тенге, евро – 10,3%, или 25,6 млрд тенге. Нацбанк РК

Если смотреть по видам валют, то расходы на покупку долларов за месяц выросли на 10,6% (рост в 2 раза), на покупку российских рублей – на 19,0% (снижение в 3,2 раза) и на покупку евро – на 4,3% (рост в 3 раза).

В Нацбанке напомнили, что в мае 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 414,79 – 442,44 тенге за доллар. На конец мая он составил 415,16 тенге за доллар, укрепившись за месяц на 6,8%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар за месяц составил 10,8 млрд долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,2 млрд долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 8,6 млрд долларов.

Как отметили в Нацбанке, в общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 81,5%, или 7,0 млрд долларов, что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков.

Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, сказали в финрегуляторе.