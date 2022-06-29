Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы стали покупать больше долларов и меньше рублей

валютные операции на рынке в мае 2022 г. Фото: Zakon.kz
По данным Национального банка, в мае 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 249,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы выросли на 10,5% (в апреле 2022 года – 226,1 млрд тенге), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (157,3 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился в 1,6 раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов – 83,8%, или 209,3 млрд тенге, российских рублей – 5,7%, или 14,2 млрд тенге, евро – 10,3%, или 25,6 млрд тенге. Нацбанк РК

Если смотреть по видам валют, то расходы на покупку долларов за месяц выросли на 10,6% (рост в 2 раза), на покупку российских рублей – на 19,0% (снижение в 3,2 раза) и на покупку евро – на 4,3% (рост в 3 раза).

В Нацбанке напомнили, что в мае 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 414,79 – 442,44 тенге за доллар. На конец мая он составил 415,16 тенге за доллар, укрепившись за месяц на 6,8%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар за месяц составил 10,8 млрд долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,2 млрд долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 8,6 млрд долларов.

Как отметили в Нацбанке, в общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 81,5%, или 7,0 млрд долларов, что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков.

Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, сказали в финрегуляторе.

Читайте также

Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились почти на 169 млрд тенге в мае

Золотовалютные резервы Казахстана снизились в мае на 1,9%

Курс доллара снова вырос почти на 9 тенге

Лариса Черненко
Нацбанк РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления