Самые частые жалобы алматинцев на медицинские услуги озвучили в ФСМС

Директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев рассказал, что по итогам первых четырех месяцев текущего года официально поступило 1698 обращений от жителей Алматы, в том числе, 1249 жалоб и 499 благодарностей, передает Zakon.kz.

Если смотреть по структуре, то алматинцы больше всего жалуются на непредоставление диагностических услуг, приписки, качество оказания медицинской помощи, получение услуг на платной основе, грубость со стороны медперсонала. Тлеухан Абилдаев

Чтобы жалоба на нарушения со стороны врачей были рассмотрены, а виновные наказаны, нужно написать официальное письмо в Фонд через каналы обратной связи, а именно мобильное приложение Qoldau24/7, единый колл-центр 1406 и официальный сайт fms.kz.

В рамках мониторинга качества филиалом фонда по Алматы за первый квартал выявлено 19 тыс. дефектов со стороны медицинских организаций на сумму 480 млн тенге, больше всего дефектов на уровне амбулаторно-поликлинических услуг (16 тыс.), в стационарах – 3 тыс. дефектов. Абилдаев заверил, что по всем подтвержденным фактам на такие организации наложены экономические санкции.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются пациенты Алматы, – долгое ожидание приема у узкого специалиста после направления терапевта (врача общей практики). То есть человек болеет сейчас, но, например, ближайшая запись к лору или пульмонологу доступна только через месяц.